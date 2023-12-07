ضبط 4 بحوزتهم 50 مليون جنيه من متحصلات الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 4 أشخاص بينهم أجانب، مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

وأكدت التحريات، أن المتهمين كانوا يتخذون من محافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث يروجون المواد المخدرة على عملائهم، ونجحوا في تكوين ثروة مالية كبيرة من جراء ذلك النشاط.

وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، بغرض إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، والعديد من المستندات الخاصة بالشركات والعقارات والسيارات التي اشتروها بأموالهم غير المشروعة.

وقدرت الممتلكات بـ«50 مليون جنيه تقريبا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.