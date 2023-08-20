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المشدد 6 سنوات لـ3 أشقاء بتهمة تجارة المخدرات في القليوبية

كتب:

حسن صالح
01:36 م | الأحد 20 أغسطس 2023
هيئة محكمة جنايات بنها

هيئة محكمة جنايات بنها

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ3 أشقاء متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة القلج في مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم في جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا والدكتور مصطفى علي خلف، ومصطفى أنور وأمين سر مينا عوض ميخائيل.

حيازة هيروين وحشيش

وكشفت أوراق القضية، أن «أحمد ع»، 25 سنة، عامل، و«محمد ع»، 25 سنة، نجار، و«محمود ع»، 27 سنة، مكوجي، وجميعهم مقيمون بناحية موقف الأتوبيس بالقلج في مركز الخانكة، أحرزوا وحازوا الهيروين والحشيش وأقراص الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المتهمون حازوا أسلحة نارية 

وبحسب أوراق القضية، أحرز المتهمون وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن «بندقية خرطوش» وسلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش»، وكذلك ذخيرة مما تستعمل على السلاحين الناريين، دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

 

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بقلم حسن صالح