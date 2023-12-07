شيوخ قبائل شمال سيناء يضعون خطة للاستعداد لانتخابات الرئاسة

أعلن العديد من شيوخ القبائل بمحافظة شمال سيناء عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك خلال لقاء الشيوخ مع رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد صالح أبو هولي، بقرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد، في لقاء الاستعدادات الذي جمع الشيوخ ورؤساء القرى والوجهاء ومجلس المدينة بالديوان العام للمجلس.

تنظيم العمل في الانتخابات

وقال الشيخ عارف أبو عكر أحد وجهاء الشيخ زويد: «اتفق الشيوخ على تنفيذ خطة للعمل المنظم في الانتخابات، وسوف يتم تقسيم اليوم، تفاديا للزحام».

شباب العشيرة في مهمة

من جانبه، قال الشيخ عبد الله المعنى شيخ عشيرة المعنى: «تم الاتفاق مع شباب العشيرة على أن يحضروا بسياراتهم على فترتين في اليوم طوال أيام الانتخابات، الفترة الصباحية يخرج فيها الشيوخ الكبار في السن والشباب، والفترة المسائية تكون الأجواء أهدى بقليل، يتم فيها نقل النساء، سواء بسيارات أبناء العشيرة أو من خلال الحافلات التي سوف يخصصها مجلس المدينة بالاتفاق مع صالح أبو هولي رئيس المجلس».

وقال الشيخ سلام أبو العراج شيخ عشيرة أبو العراج جنوب الشيخ زويد، إن شباب القرية نسقوا للخروج في حافلات موحدة عليها أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

أما الشيخ صالح أبو رياش، أحد وجهاء قبيلة الرياشات، فقال إن قبيلته هي أقرب القبائل لمقار اللجان، والمسافة لا تتعدى 500 م فقط، ولذا سوف يكون أبناء القبيلة هم الحراس على اللجان، والمنظمين للعرس الانتخابي، بالتنسيق مع أجهزة المراقبة بمقار اللجان.

الجدير بالذكر أن شيوخ العائلات والقبائل، أعلنوا دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك من خلال الكلمات الداعمة في مقر الرئيس الانتخابي بمدينة العريش، وأيضا عمل لافتات بالمجالس العرفية وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي.