«الأرصاد» تكشف موعد اختفاء الشبورة صباحا.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه وفقًَا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سنشعر بوجود شبورة مائية في الصباح الباكر، تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال سيناء، والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤوية الأفقية على أغلب الطرق.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن تتكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، حيث تبدأ الشبورة المائية في الاختفاء، ويبدأ التحسن في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق، ويُتوقع استمرار تكون الشبورة المائية، وتقل كثافتها تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

وعن درجات الحرارة، لفتت غانم إلى انخفاض درجات الحرارة نهارا وليلا، ويُتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية في فترة الظهيرة، وبالتالي يكون الطقس خريفي لطيف تمامًا نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار وتحديدًا خلال فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس».