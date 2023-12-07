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«مستقبل وطن» ينعى النائب الراحل خليفة رضوان خلف

كتب:

محمد أباظة
06:10 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
النائب الراحل خليفة رضوان خلف 

النائب الراحل خليفة رضوان خلف 

نعى حزب مستقبل وطن، النائب خليفة رضوان خلف، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، بعد معاناة مع المرض، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث يقام العزاء غدا بمنزل العائلة «بيت خلاف» بمسقط رأسه.

ونشر حزب مستقبل وطن عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، نعي للنائب خليفة رضوان خلف، قائلا فيه: «ينعى حزب مستقبل وطن، بكل أعضائه وقياداته، النائب خليفة رضوان خلف، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، الذي وافته المنية اليوم الخميس».

وفاة النائب خليفة رضوان خلف

وتابع الحزب في نعيه: «ويتقدم حزب مستقبل وطن بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلون».

«النواب» ينعى خليفة رضوان خلف 

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تعى ببالغ الحزن والأسى، باسمه واسم أعضاء المجلس، النائب خليفة رضوان خلف، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، الذي فارق الحياة اليوم، وكذلك عدد من النواب الذي تقدموا بالتعازي لأسرة النائب الراحل. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.