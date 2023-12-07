خالد الجندي يوضح الفرق بين العبد الصالح والمصلح

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ضرورة وطنية.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»: «المسألة ليست شخصية بأنك تشارك أو لا، لكن السؤال هو هل أنت إيجابي أم سلبي؟».

الفرق بين العبد الصالح والمصلح

تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «في بعض الناس تقولك يا عم خليني تحت الحيط، يا عم عيش نملة تأكل سكر، وخليك في حالك، هو أنت هتصلح الكون ولا هتعدل المايلة».

واستطرد «الجندي»: «كل الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إيجابيين، عشان نريح بعض مفيش فيهم نبي يقولك وأنا مالي، وفي فرق بين الصالح والمصلح، الصالح هو في حالة بس غير نافع للمجتمع، والمصلح رجل تحول لمصلح ويصدر الإيجابية، والقرآن بيقولك: إنا لا نضيع أجر المصلحين».