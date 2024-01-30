أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل.. يصلك خلال ساعات

أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل، هو أمر يهم الكثيرين ممن يريدون التقديم على بعض الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل الوزارات أو الهيئات، أو للراغبين في استخراج شهادة التموين أو التقديم لأبنائهم في عدد من الكليات المختلفة، لذا أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج هذا المستند الثبوتي تيسيرا على المواطنين من عدة أماكن وفي وقت قصير لمن يكون في حاجة إليه.

وفي هذا الصدد، نعرض في السطور التالية، أبرز أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل لمن يطلب منهم ذلك في العديد من الجهات، إذ تشترط بعض الهيئات تقديم قيد عائلي للأب والجد لمعرفة أفراد الأسرة وعددها.

أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل

تتعدد أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل عن السابق حيث لا يقتصر الأمر على مصالح الأحوال المدنية فقط، إذ يمكن استخراجه من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما يمكن الحصول على قيد عائلي عن طريق السجل المدني التابع للمحافظة المقيم فيها.

وهناك إمكانية استخراج القيد إلكترونيا عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة والموافقة على كل الشروط.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي مستعجل

1- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

2- سحب نموذج 40.

3- تقديم صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.

4- تقديم شهادة الميلاد للزوجين.

5- تقديم صور شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

6- تقديم صور شهادات الوفاة لمن ماتوا من أفراد الأسرة.

كم يستغرق الحصول على قيد عائلي؟

يمكن الحصول على القيد العائلي في مدة لا تتجاوز الأسبوع كحد أقصى حيث في الأغلب يتم استخراجه خلال أربعة أيام.

وإذا كان الطلب مستعجل يمكن استخراجه خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب.

مد صلاحية القيد العائلي

حددت وزارة الداخلية مدة صلاحية القيد العائلي 3 أشهر من تاريخ إصدار الطلب.

خطوات استخراج القيد العائلي المميكن

وتتيح وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي من خلال موقع قطاع الأحوال المدنية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2) الضغط على تسجيل الدخول، وكتابة كلمة المرور.

3) إدخال البيانات الشخصية المطلوبة التي تشمل الاسم والرقم القومي والعنوان.

4) اختيار خدمات السجل المدني.

5) النقر على خيار إصدار قيد عائلي مميكن.

6) إدخال بيانات بيانات الوثيقة المطلوبة، والتي تشمل درجة القرابة لمقدم الطلب، والاسم رباعي، واسم الأم، والرقم القومي.

7) بعدها يتم النقر على الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

8) تحديد نظام الدفع إذا كان عن طريق بطاقة الائتمان، أو الدفع عند الاستلام.

9) تحديد موعد ومكان الاستلام.

من يحق لهم استخراج قيد عائلي؟

يمكن استخراج قيد عائلي مميكن لمقدم الطلب أو لأحد والديه أو لأحد جدوده.

من يحق لهم استخراج قيد عائلي إلكتروني؟

يمكن استخراج قيد عائلي إلكتروني من موقع وزارة الداخلية ولكن بشرط أن يكون قد سبق له استخراج الطلب، إذ أن الراغبين في إصداره لأول مرة يجب عليهم التوجه لأحد الجهات المختصة مثل البريد أو سجل الأحوال المدنية.

شروط وأماكن استخراج قيد عائلي مستعجل

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند استخراج قيد عائلي مستعجل، منها:

- أن يكون من يريد استخراح القيد قد سبق له استخراج شهادات ميلاد لأفراد الأسرة جميعا.

- أن تكون الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي للزوجين حديثة.

- أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة

وهناك بعض الخطوات والأوراق لاستخراج القيد العائلي من أول مرة وهي كما يلي:

- عند الطلب لأول مرة يجب إحضار البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

- تقديم صورة البطاقة للزوجين.

- شهادات ميلاد الأولاد.

- صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

- صورة من شهادة الوفاة لأحد أفراد من الأسرة.

سعر القيد العائلي لأول مرة مستعجل

تصل تكلفة استخراج قيد عائلي مستعجل حوالي 64 جنيها، بالإضافة إلى رسوم الطلب والتي تبلع 12 جنيه توصيل للمنزل، وجنيهان خدمة الطلب، وبذلك تبلغ التكلفة الإجمالية للسعر حوالي 78.4 جنيه مصري.