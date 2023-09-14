خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيا من المنزل.. إليك التفاصيل

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى استخراج قيد عائلي للأسرة والذي يثبت عدد أفراد الأسرة واسم الزوجة وعدد الأبناء، إذ أنه يعد مستندا أساسيا يجب تقديمه لإجراء العديد من الخدمات المختلفة، وتحرص وزارة الداخلية على تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيا للمواطنين، لتسهيل إجراء الخدمات عليهم دون أن يكون هناك حاجه للذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية لإتمام تلك الخدمات توفيرا للوقت والجهد.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج القيد العائلي إلكترونيا من المنزل عبر الموقع الرسمي للوزارة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة لاستخراج قيد عائلي ورسوم استخراجه، فضلا عن الخطوات المطلوبة، كالتالي:

الشروط المطلوبة لاستخراج قيد عائلي إلكترونيا

- تتيح هذه الخدمة استخراج قيد عائلى لمقدم الطلب أو لشخص آخر في حدود الشروط والقوانين.

- يجب أن يكون قد تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عاما.

- يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صله قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت).

- يجب أن يتم كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

- يجب أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

- في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

- في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

- في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقاً.

رسوم استخراج قيد عائلي إلكترونيا

ويتم استخراج قيد عائلى إلكترونيا خلال 7 أيام عمل من تقديم طلب الحصول على القيد العائلي إلكترونيا، ويصل سعر استخراج القيد العائلي إلى 65 جنيها، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

خطوات استخراج القيد العائلي

- يقوم الراغب في استخراج القيد العائلي بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

- ثم يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية من بين الخدمات المقدمة.

- وبعد ذلك يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن الراغب في تقديم الطلب وكلمة السر الخاصة به.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة باستخراج قيد عائلي، وبعدها يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة لاستخراج القيد العائلي.