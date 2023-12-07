رئيس «برلمانية حماة الوطن»: لدينا قيادة سياسية قادرة على رسم كل الخطوط الحمراء

قال النائب أحمد بهاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعضو مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إننا أمام مستقبل مشرق بالفعل، ورغم كل التحديات التي نراها، لدينا 3 ركائز رئيسية، على رأسها الشعب لأنه يدًا واحدة، ينعم بالأمن والآمان، وقادر أن يكون منتجا، والأمر الآخر أننا دولة ذات سيادة، ولدينا قيادة سياسية، قادرة على رسم كل الخطوط الحمراء في الأوقات الصحيحة، وإيقاف كل المؤامرات، وقوتنا قوة ردع، للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال المؤتمر الختامي لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، والمذاع على قناة «إكسترا لايف»: «الأمر الأخير، نحن نتحدث عن اقتصاد قوي رغم التضخم، لأن لدينا مقومات الاقتصاد القوي، وخلال الفترة الماضية، كنا نبني، وبالتالي المرحلة المقبلة مرحلة جني الثمار، وهو ما وعدنا به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما سنجنيه خلال السنوات الست المقبلة».