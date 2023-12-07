«مستقبل وطن» ينظم اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بشمال سيناء

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا تنظيميا بمدينة العريش، بحضور قيادات الحزب، والهيئة البرلمانية، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء التنظيم بالأقسام المختلفة، لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال الإنجازات والحفاظ على الأمن والأمان واستقرار مصر. تناول الاجتماع عددا من المحاور، أبرزها طريقة إدارة الانتخابات الرئاسية، ومناقشة بعض النقاط المتعلقة بالعرس الوطني، ومنها التنظيم والإدارة والحشد.

تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات الرئاسة، والالتزام الكامل بالتنظيم الحزبي والتعاون المستمر بين الأمانات النوعية وأمانات الأقسام والوحدات الحزبية ورموز المجتمع المدني.

الالتزام بقرارات المركزية

كما تم التأكيد على الالتزام التام بالقرارت المركزية لمستقبل وطن، بدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض سيناء.

وفى الختام، أجمع الحاضرون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى مؤكدين أنهم سيكونوا على قدر المسئولية الوطنية أيام 10 و11و12 ديسمبر الجاري.