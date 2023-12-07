حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: حجم الإنجازات لمس كل مصري

قال النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مرشحنا عبد الفتاح السيسي، ليس جديدًا على مواطنينا، مشيرًا الى أن هناك كم من الإنجازات موجودة على الأراضي المصرية.

خطة مصر 2030

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا: «كان ذلك محورنا الأساسي فى عرض مرشحنا، ورؤويتنا لما سبق ولما هو قادم، وفيما يتعلق بما هو قادم، فنحن لدينا خطة مصر 2030، وهى الأساس فى القادم من الأيام».

وأكمل: «كنا واقفين على أرض صلبة، وهى إنجازات الدولة المصرية، وإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السابقة، سواء من خلال محور سياسي أو محور اجتماعي أو محور اقتصادي».

حجم الإنجازات التي تمت على الأراضي المصرية

وأوضح أن حجم الإنجازات التي تمت على الأراضي المصرية، لمست كل مواطن مصري، لأن لدينا حجم إنجازات لم تقتصر على مكانه بعينه أو محور بعينه، مشيرًا الى أن الإنجازات قد لمست كل مواطن مصري من أسوان لمطروح، كما أن الإنجازات لمست كل القطاعات، سواء قطاع الصحة أو التعليم أو الأمن القومي أو الشباب والرياضة.