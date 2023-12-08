رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«جامعة سمنود»: وفرنا مقرا للتصويت في الانتخابات الرئاسية تسهيلا على الطلاب

كتب:

رفيق محمد ناصف
06:30 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
ندوة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ندوة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شاركت جامعة سمنود التكنولوجية في حملة «انزل وشارك» والتي أطلقتها محافظة الغربية، الأسبوع الماضي، في إطار الحث على مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الجامعة استقبلت فريق الحملة من بديوان عام المحافظة بالغربية، وتم تنظيم ندوة حضرها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإداريين وطلاب الجامعة، وتم خلالها توزيع بطاقات انتخابية تضمن علم مصر والموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للإنتخابات، والتي يمكن من خلالها الحصول على المقر الإنتخابي.

رسالة للعالم

وأشار «دويدار» إلى أن الندوة تضمنت حث طلاب الجامعة على المشاركة الفعالة بالإنتخابات والتعبير عن آرائهم، والحرص على ممارسة حقوقهم السياسية، وتوصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصري شعب يتمتع بالوعي السياسي وممارسة حقوقه الدستورية.

مقر انتخابي للمغتربين 

وأشار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الجامعة وفرت مقرًا انتخابيًا للمغتربين بالقرب من مقر الجامعة، وذلك في إطار تيسير المشاركة الانتخابية للطلاب المغتربين والمقيمين بسمنود.

اقرأ المزيد:

محافظ بورسعيد يعلن الانتهاء من استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية 2024

7 إجراءات في سوهاج استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

خطة مديرية صحة أسيوط لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

محمد فايز فرحات: الانتخابات الرئاسية 2024 لها خصوصية كبيرة

عضو «حملة السيسي» يشكر المصريين بالخارج على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024

كيف تستعد مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024؟
بقلم رفيق محمد ناصف