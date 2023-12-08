«جامعة سمنود»: وفرنا مقرا للتصويت في الانتخابات الرئاسية تسهيلا على الطلاب

شاركت جامعة سمنود التكنولوجية في حملة «انزل وشارك» والتي أطلقتها محافظة الغربية، الأسبوع الماضي، في إطار الحث على مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الجامعة استقبلت فريق الحملة من بديوان عام المحافظة بالغربية، وتم تنظيم ندوة حضرها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإداريين وطلاب الجامعة، وتم خلالها توزيع بطاقات انتخابية تضمن علم مصر والموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للإنتخابات، والتي يمكن من خلالها الحصول على المقر الإنتخابي.

رسالة للعالم

وأشار «دويدار» إلى أن الندوة تضمنت حث طلاب الجامعة على المشاركة الفعالة بالإنتخابات والتعبير عن آرائهم، والحرص على ممارسة حقوقهم السياسية، وتوصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصري شعب يتمتع بالوعي السياسي وممارسة حقوقه الدستورية.

مقر انتخابي للمغتربين

وأشار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الجامعة وفرت مقرًا انتخابيًا للمغتربين بالقرب من مقر الجامعة، وذلك في إطار تيسير المشاركة الانتخابية للطلاب المغتربين والمقيمين بسمنود.