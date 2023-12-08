«الإسكان» تعلن الانتهاء من برج التحرير في الشرقية بتكلفة 60 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، الانتهاء من برج التحرير بنطاق مدينة الزقازيق، لافتا إلى أنه جار توصيل بعض المرافق وبهذا يكون المشروع قد انتهى فعليا، ويتم تسليمه وافتتاحه بتكلفة 60 مليون جنيه.

جار الانتهاء من مشروع برج التحرير بالزقازيق:

أوضح وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن برج التحرير جار الانتهاء منه، لافتا إلى أنه جرى استلام المشروع وإسناده إلى المديرية في أغسطس 2020 على أن تكون مدة التسليم خلال 24 شهرا.

بيع 14 شقة من برج التحرير

أشار المهندس محفوظ، إلى أنه جرى بيع حوالي 14 شقة من أصل 54 شقة «إداري وسكني» خلال الإعلان عنها في مزاد علني بتاريخ 14 سبتمبر 2023، وجاري بيع باقي الوحدات بالبرج.

مول تجاري 3 طوابق ببرج التحرير

أضاف وكيل الوزراة أن مساحة برج التحرير تقدر بـ1012 متر مكعب، وهو مكون من 3 طوابق مخصصة مول تجاري، و4 طوابق أدوار إداري، بالإضافة إلى السطوح المخصص ليكون نادي مفتوح، فضلا عن تخصيص الطابق الأرضي كجراج للسيارات.