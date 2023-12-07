عادل حمودة: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعاني ارتباكا وعدم ثقة في نتنياهو

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ هناك عدم ثقة وارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية في بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ شمال تل أبيب يعيش درجة رفاهية مقارنة بالجنوب الذي يعاني من انعدام الأمان في التنقل، بالإضافة إلى العيش في «كرفانات» متحركة طبقًا للأخطار التي تهددهم.

عجز الإدارة في إسرائيل

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الأمر دليل على عجز الإدارة في إسرائيل، كما أنّ هناك خلافات واضحة في الإدارة الإسرائيلية، فقد جرى تفتيش رئيس الأركان الإسرائيلي قبل حضور الاجتماع مع نتنياهو، مفسرًا ذلك بأنّ نتنياهو يتحدث في اجتماعه بكلام مخالف عما يتحدث به خارج اجتماعاته.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ نتنياهو بارعًا في لي ذراع الحقيقة، أي أنه يتصف بالكذب، وهذا هو الوصف الذي أطلقه عليه كل الدبلوماسيين الذين عاصروه، في أثناء عمله مندوبًا لدولة الاحتلال في الأمم المتحدة.

وواصل: «كان هناك مساعٍ لتسجيل حديث نتنياهو في الاجتماع؛ لمواجهته به وهذا دليل عدم ثقة وارتباك، فكيف لرئيس الأركان أن يتم تفتيشه!».