مبادرة «أنت الحياة» توقع الكشف الطبي على 974 مواطنا في السويس

اختتم مركز شباب قرية عامر في محافظة السويس، فعاليا مبادرة «أنت الحياة»، بحضور اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين، والعميد عادل طاهر مدير مكتب حياة كريمة في محافظة السويس.

12 عيادة و24 متطوعا يشاركون في القافلة

وأعلن حي الجناين في محافظة السويس أن القافلة الطبية التي تم تنفيذها من خلال مبادرة أنت الحياة بحى الجناين، شارك فيها 24 متطوعا من فريق متطوعي حياة كريمة بمحافظة السويس.

تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال وأنف وأذن وحنجرة ونساء وطب الأسرة والصدر والجلدية بإجمالي عدد 12 عيادة للكشف والتحاليل وصرف العلاج.

وأوضح البيان النهائي للمبادرة التي تم تنفيذها من خلال مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع حي الجناين أنه تم توقيع الكشف الطبي على 974 مستفيدًا صُرِفَ العلاج بالمجان، حيث تم توقيع الكشف على 156 حالة بعيادة الباطنة و146 بعيادة الجراحة و163 بعيادة الأطفال و72 بعيادة الأنف والأذن و146 بالجلدية و95 بعيادة الرمد و57 في عيادة النساء و20 بطب الأسرة و50 بالصدر، وتم إصدار تقارير طبية لـ29 مستفيدًا، وفحص اطمئنان لـ46 شخصًا، وتحليل دم 31، وتحليل طفيليات 18، بالإضافة إلى كشف عام لـ100 شخص.

كما اشتملت القافلة على عقد ندوات توعية وتثقيف وإنهاء إجراءات من خلال عدد من الجهات، التأمين الصحي الشامل، الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وهيئة التمويل للمشروعات وصناع الحياة قروض الخدمات المتكاملة لعدد 35 ومصر الخير 85 من الغارمات والتأهيل الاجتماعي وقصر الثقافة، وهيئة تعليم الكبار. تم عقد 35 امتحانًا لقياس المستوى، وتم تسليم 22 شهادة وتم تقديم هدايا من فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.