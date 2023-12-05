أماكن توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الحج بالدقهلية.. 4 مستشفيات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تحديد عدد من المستشفيات من أجل إجراء وتوقيع الكشف الطبي على الراغبين في السفر إلى الحج هذا الموسم.

توقيع الكشف على الحجاج بالدقهلية

وأشار وكيل الوزارة، في بيان، إلى أنه يجرى استمرار الفحص الطبي للحجاج لعام 2023-2024 بمحافظة الدقهلية، في أربعة مستشفيات تابعة فقط، وهي:

- مستشفى دكرنس العام.

- مستشفى السنبلاوين العام.

- مستشفى المنزلة العام.

- مستشفى أجا المركزي.

حالات عدم التصريح بالسفر للحج

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه يوجد عدة فئات تقرر عدم عدم التصريح لأصحابها بالسفر، وهم:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم إجراء جلسات غسيل.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام».

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير المعتمدة.

وحددت المديرية عدة مواعيد من أجل إجراء الكشف الطبي على الحجاج بالمستشفيات المحددة، وذلك بداية من الساعة 2 مساء حتى الساعة 8 مساء.