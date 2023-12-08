أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر.. تبدأ من 38 ألف جنيه

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-12-2023، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و69 جنيهًا، وهي الأسعار ذاتها التي أغلقت عليها نهاية التعاملات أمس الخميس، وفق المعلن من قبل الشركات والمصانع، وتشهد حركة التداول لحديد التسليح، حالة من الثبات في الأسواق منذ مساء أمس الخميس، بعد أن سبقتها عملية تراجع محدودة.

وتنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الجمعة 8-12-2023، في المصانع والشركات، مضافا إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، كالتالي:

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر طن حديد عز 40 ألفًا و907 جنيهات، وفق المعلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

- سجل سعر طن حديد المصريين 39 ألفًا و400 جنيه.

- وصل سعر طن حديد بشاي إلى 41 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري

- بلغ سعر حديد عطية 38 ألفًا و100 جنيه.

- سعر طن حديد سرحان 38 ألفًا و600 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 38 ألفًأ و100 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي وصل إلى 38 ألفًا و500 جنيه.