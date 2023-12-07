برامج تدريب احترافية من سفارة النرويج لفتيات مصر

اهتمام عالمى كبير بتطور كرة القدم النسائية حول العالم ومن بين أبرز الدول المهتمة بتطوير الكرة النسائية تظهر النرويج التى تعد من الدول القوية حيث تحل فى المركز الثانى عشر على مستوى العالم فى تصنيف الاتحاد الدولى «فيفا» على مستوى السيدات، ما دفعها لتدشين برامج تدريبية لتنمية بعض مجتمعات الشرق الأوسط فى كرة القدم.

هيلدا كليمتسدال: مصر أمة عظيمة فى كرة القدم ويمكنها بناء منتخب ينافس فى كأس العالم

وقالت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى القاهرة: «وجدت الموضوع مشوقاً للغاية وأحببت المشروع للغاية لأننا ننظمه على مستوى مصر وعدد من البلدان الأخرى منذ 2015». وأضافت: «الفكرة أننا نقوم بتدريب سيدات لمساعدتهن على أن يعملن كمدربات كرة قدم وأعتقد أنها طريقة عظيمة لدعم السيدات والبنات لممارسة الرياضة بشكل موسع ويكون لديهن نفس الفرصة مثل الذكور».

وتحدثت سفيرة النرويج عن بروتوكول التعاون مع الاتحاد المصرى لكرة القدم قائلة: «البروتوكول الحالى مستمر حتى عام 2024 ويتكوّن من العديد من التدريبات، سواء لتدريب مدربين جدد وأيضاً متابعة مَن تلقوا التدريب سابقاً والذين يؤدون عملاً ممتازاً وهم يعملون فى جميع محافظات مصر، ليس فقط فى القاهرة والمدن الكبيرة بل فى جميع أنحاء البلاد».

وأضافت: «أعتقد أن النساء والفتيات المصريات قويات فى العديد من الجوانب، وأعتقد أن لديهن الكثير من الإمكانيات أيضاً إذا أخذن فرصتهن، ورأيت بنفسى فى النرويج حينما كنت صغيرة، لم يكن هناك سوى قليل من الفتيات اللاتى يلعبن كرة القدم أو ‹رياضات الأولاد›، ولكن ذلك تغير كثيراً الآن، ابنتاى الاثنتان لعبتا كرة القدم لسنوات عديدة وأعتقد أنها طريقة رائعة لجعلهما تؤمنان بنفسيهما، ومنحهما قوة بدنية مهمة لقوتهما العقلية واكتساب الثقة التى تحتاجانهما».

وأوضحت: «فى العديد من البلدان صاحبة التاريخ من المهم أن تكسر بعض الفتيات هذه الحواجز وأن يكنّ أمثلة للآخرين، خصوصاً أن لعب كرة القدم النسائية مهم ليس فقط رياضياً وإنما على المستوى الاجتماعى، فهى ترمز إلى أن النساء والفتيات يستحققن الشهرة، مثل الأولاد والرجال لذا فهذا جانب مهم».

وعن مستقبل كرة القدم النسائية فى مصر قالت هيلدا كليمتسدال: «مصر أمة عظيمة فى كرة القدم، أنا متأكدة أنه إذا عملت مصر بجد على كرة القدم النسائية، يمكنها أيضاً أن تنتج لاعبات عظيمات من النساء، ولديكم بالفعل فى مصر بعض اللاعبات المميزات، ولكنى أعتقد أنه مع كل تلك الإمكانيات يمكنكم حقاً أن تتركوا بصمة عالمية أيضاً فى مجال كرة القدم النسائية».

ورداً على سؤال عن إمكانية مشاركة منتخب مصر فى كأس العالم للسيدات قالت: «بالإرادة والعمل الجاد مصر تستطيع، وأعتقد أن البرنامج الذى نقوم به مع مصر هو بداية جيدة». واختتمت سفيرة النرويج حديثها: «اتحاد كرة القدم كان حريصاً جداً على وجود مدربات نساء وأيضاً على إنشاء مساحة آمنة لهؤلاء الفتيات، وإيجاد مكان يمكنهن من المشاركة فى مواصلة طريقهن إلى الأمام والمشاركة فى اتخاذ القرارات، وأعتقد أن هذا تم تنظيمه بطريقة تجعل الآباء يشعرون بالارتياح بالسماح لبناتهم بالمشاركة، وبمجرد أن يروا ما يمكن لبناتهم تحقيقه، أعتقد أن ذلك قد يكون له بعض التأثيرات الإيجابية التى تتجاوز البرنامج نفسه».