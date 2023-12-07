منخفض جوي يضرب البلاد خلال الساعات القادمة.. و«الأرصاد» تٌحذر

تتعرض البلاد إلى تقلبات جوية غدا على كافة الأنحاء مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على مناطق في عدة محافظات، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي الذي يتسبب في انخفاض درجات الحرارة، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الرسمي.

منخفض جوي يضرب البلاد

وعن طبيعة المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد غدا، قال الدكتور محمد القياتي خبير الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي يكون على السواحل الشمالية للجمهورية ويؤدي إلى تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ما يؤدي إلى فرص تساقط أمطار متوسطة تبدأ مساءا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل «مطروح والسلوى وإسكندرية» وأيضا محافظات شمال الوجه البحري مثل «البحيرة والغربية».

وتابع خبير الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تصل أمطار خفيفة على مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر مع هذا المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن هذا المنخفض الجوي يحدث نتيجة وجود السحب ما يُؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بمعدل درجة إلى درجتين تقريبا.

هيئة الأرصاد الجوية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة التي تؤدي إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن تستمر حالة الطقس غير المستقرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.