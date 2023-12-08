صحفية فلسطينية: مستشفى كمال عدوان يخدم 400 ألف مواطن في غزة

قالت روان الصوراني صحفية من قطاع غزة، إن هناك ازدحاما في منطقة خان يونس بعد النزوح منها، مع استمرار الضربات الصاروخية والقصف المدفعي من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية للمحافظات الجنوبية، بالإضافة الى سماع بشكل مستمر ومتتابع لصوت طيران الاستطلاع بشكل مكثف، بالإضافة الى قنابل الإنارة التى تنطلق بين الحين والآخر على الأحياء السكنية التى يتم استهدافها بعد إطلاق تلك القنابل.

وأضافت «الصوراني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، قائلًة: «فيما يتعلق بالمشهد فى محافظات الشمال، فإن الاشتباكات مازالت مستمرة، وتحديدًا فى جباليا بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، جباليا مازالت تشهد جرائم حتى هذة اللحظة، تزامنًا مع خروج كافة المستشفيات فى شمال القطاع عن الخدمة».

وتابعت: «نتحدث عن خروج مستشفى كمال عدوان، وكان المستشفى الأخير الذي يقدم كافة الخدمات للمواطنيين المتواجدين في شمال قطاع غزة الذين يصل عددهم إلى 400 ألف مواطن، 400 ألف مواطن أنقطعت عنهم سبل الحياة بأكملها، آليات الدفاع المدني لا تتمكن من الوصول الى تلك المناطق، المستشفيات خرجت عن الخدمة بعد استهداف المستشفي الإندونيسي».