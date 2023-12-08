«البسوا تقيل».. سقوط أمطار على بعض المحافظات خلال ساعات

أعلنت غرفة عمليات مختلف محافظات الجمهورية عن توقعات بسقوط أمطار على بعض المحافظات، صباح اليوم الجمعة 8 ديسمبر، مع وجود شبورة مائية على بعض المناطق في مختلف المحافظات.

وأشارت غرف العمليات في المحافظات أن الطقس يختلف غدا مع أول الليل ليصبح مائل إلى البرودة إلى بارد ليلا، بالأخص على الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مطالبة بارتداء ملابس ثقيلة.

وأضافت غرفة عمليات المحافظات أنه يجب على المسافرين الحذر في الفترة من الساعة 4 صباح إلى الساعة 9 صباحا في بعض الأماكن والتي من ضمنها محافظات جنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال الوجه البحري، وووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

تحذيرات من التعامل مع الشبورة المائية

ووجهت الغرف تحذيرات عديدة للمسافرين على الأراضي الزراعية، مطالبة باتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهي:

- القيادة بهدوء تام.

- عدم قيادة السيارة في حالة انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- العمل على الاهتمام بآلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك.

سقوط أمطار في بعض المحافظات

وأشارت إلى أنه تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة قد تكون رعدية علي بعض الأماكن في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة 50% وقد تكون رعدية وفي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر بنسبة 40%.