إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية روجيب شرق نابلس

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، باقتحام قوات الإحتلال لقرية روجيب شرق نابلس، واقتحامها لبلدة رمانة غرب مدينة جنين، بالإضافة إلى قصف مدفعية الإحتلال شرق خان يونس، وذلك كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كما أكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، سقوط شهداء خلال قصف الاحتلال على حي الشجاعية شرق قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف شرق خان يونس.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، بـ«وجود مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل».