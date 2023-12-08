نقل 27 ألفا و500 طن مخلفات إلى مصانع تدوير القمامة بالدقهلية

شنت رئاسة المراكز والمدن في محافظة الدقهلية حملات مكبرة في قطاع النظافة، تم خلالها رفع المخلفات الصلبة والتخلص منها بشكل آمن، وذلك في إطار الاهتمام بالنظافة وتوفير بيئة نظيفة ورفع كفاءة الشوارع ونظافتها والاهتمام بالتشجير والعناية بالحدائق والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالشارع المصري.

استمرار أعمال قص وتقليم الأشجار

وأكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، متابعة أعمال النظافة وإزالة الأتربة للمدينة وتجميعها ونقلها بسيارات كبيرة إلى مصنع الحوات بمدنية المنزلة، وإزالة التراكمات الترابية على جانبي الطرق وتمهيدها باستخدام معدات النظافة، بالإضافة إلى استمرار أعمال قص وتقليم الأشجار بالحدائق العامة بالمدينة والوحدات وري الحدائق للحفاظ على الأشجار المثمرة.

رفع 26 ألف طن من المخلفات

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة السنبلاوين، وجود متابعة مستمرة ويومية على قطاع النظافة، وشن حملات مكبرة في نطاق المدينة والقرى وضواحيها وجرى رفع 26 ألف طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة، مشددا أن الجميع يسعى جاهداََ لتلبية احتياجات المواطنين قدر المستطاع.

كما قال سيد النخيلي رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، إنه جرى رفع 1500 طن من المخلفات والأتربة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة سيارات ومعدات كبيرة وتطهير أماكن تجمعات القمامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.