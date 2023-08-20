حملة مكبرة لرفع المخلفات من شوارع 3 مدن بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة، لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة، حيث تم رفع 45 ألف طن.

وشملت الحملة القرى والعزب في نطاق المدينة، ورفع نواتج تقليم الأشجار بالشوارع والميادين في نطاق المدينة والطرق الرئيسية السريعة، والتخلص الآمن منها للحفاظ على الشكل العام والجمالي للمدينة وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث للمواطنين.

رفع 45 ألف طن من المخلفات في السنبلاوين

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وعمل حملات بصفة مستمرة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ورؤساء الوحدات المحلية وتتم في نطاق القرى والعزب والشوارع والميادين.

وفي نفس السياق، قال اللواء أنور مدحت، رئيس مجلس مدينة الجمالية، في بيان، رفع جميع تراكمات الأتربة وتجمعات القمامة والمخلفات الصلبة المتواجدة بنطاق المدينة كل وحدة وتوابعها بقرى المحلاوي وإسكندرية الجديدة وميت مرجا وليسا الجمالية ومداخل ومخارج المدينة شاملة القرى والعزب، وإرسال المخلفات إلى نقطة تجميع القمامة ومتابعة زي وتهذيب الأشجار من أجل تحسين المظهر الجمالي.

حملة لرفع المخلفات المتراكمة في منية النصر

وقال محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، إنه تم رفع نواتج تطهير الترع ورفع 3890 طنا من المخلفات، والدفع بعدد من السيارات والجرارات لرفع جميع المخلفات من على جانبي الطرق المتراكمة منذ سنوات أمام الكتل السكانية وعلى الطرق العامة للارتقاء بمنظومة النظافة وللقضاء على المقالب العشوائية.