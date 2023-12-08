«النقل» تتابع خطة زيادة المكون المحلي في تصنيع عربات القطارات المكيفة

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع مع شابا تورو رئيس شركة «جانز مافاج» المجرية الموردة لـ1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لمتابعة جدول توريد عربات الصفقة، إذ جرى استعراض وصول 846 عربة سكة حديد جديدة من الصفقة حتى الآن، بواقع «499 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و347 عربة درجة ثالثة مكيفة»، وكذلك الجدول الزمني الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة إذ تتكون الصفقة من «500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و460 عربة درجة ثالثة مكيفة و105 عربات أولى مكيفة و210 عربات ثانية مكيفة و35 بوفية ثانية مكيفة و40 بوفية ثالثة مكيفة».

وخلال الاجتماع جرت متابعة خطة الشركة لزيادة المكون المحلي المصري في تصنيع العربات من خلال التعاون بين شركة «جانز مافاج» والشركات المحلية المصرية ضمن خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل، وأكدت الوزارة في تقرير لها، أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد وعلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المخطط لتوريد باقي العربات نظرا لأهمية الصفقة التي أسهمت في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، لافتة إلى أن العربات الجديدة التي تصل يجري إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.