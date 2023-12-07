«النقل الدولي» تطالب الجاليات في الخارج بتوعية أسرها بضرورة المشاركة الانتخاباتية

دعا الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين داخل البلاد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المصريين دائما يقدموا دروسا كبيرة في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، لذا فهم أمام مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ على العرس الوطني، وضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات.

وأشار إلى ضرورة استكمال الجاليات المصرية في الخارج، دورها الوطني وتوعية ذويها بالداخل على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واجب وطني واستحقاق دستوري

وأوضح أن مشاركة المواطنين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، ينقل رسالة للعالم، أن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية، مشيرا إلى أن المشاركة في أهم استحقاق انتخابي واجب وطني على الجميع.