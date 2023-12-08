موعد إجازة الانتخابات الرئاسية للطلاب في المدراس سؤال يشهد اهتمامًا كبيرًا من جميع المواطنين خاصة الطلاب خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن قرب الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» أيام إجازة الانتخابات الرئاسية للطلاب في المدراس.

موعد إجازة الانتخابات الرئاسية للطلاب في المدراس

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إجازة الانتخابات الرئاسية للطلاب في المدارس والتي تم تخصيصها «لجان انتخابية وعددها 8563 مدرسة» وتم تجهيزها على مستوى الجمهورية مشيرة إلى منح إجازة لطلاب المدارس المخصصة «لجان انتخابية من يوم 10 حتى 12 ديسمبر الجاري خلال فترة عقد الانتخابات الرئاسية».

5 أيام إجازة

كما أفادت وزارة التربية والتعليم بأن يحصل الطلاب علي 5 أيام إجازة بعد ضم يومي الجمعة والسبت الموافق 8 و9 ديسمبر لأيام إجازات الانتخابات الرئاسية أيام 10/11/12 ديسمبر الجاري، وذلك للطلاب للمدارس التي تطبق إجازة يوم السبت.

كما طالبت الوزارة بتكثيف المعلمين لتدريس المقررات الدراسية، خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، وتخصيص مكان مناسب لتجميع جميع العاملين والمعلمين في المدارس المخصصة لجان في أقرب مدرسة، مؤكدة على انتظام وحضور المعلمين والعاملين بالمدارس في جميع أنواعها الرسمية والخاصة والدولية، وذلك خلال فترة انعقاد الانتخابات.