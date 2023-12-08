احذر خرق الصمت الانتخابي.. يعرضك لغرامة مالية كبيرة

مع بدء مرحلة التصويت الانتخابي، تتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين الأربعة مع منع نشر أي أخبار أو لقاءات أو فعاليات لأي من المرشحين، للتسهيل على الناخبين في الاختيار دون أي مؤثرات ووسط مناخ هادئ.

وأكد القانون الالتزام بالصمت الانتخابي، وعدم الخروج عن ضوابطه، فما عقوبة خرق الصمت الانتخابي؟

عقوبة خرق الصمت الانتخابي

قانون الانتخابات الرئاسية، نص في مادته رقم 49، على أنه يعاقب كل من خالف المادة 18 من القانون، والتي تحدد وتنظم مدة الدعاية الانتخابية بكسره للصمت الانتخابي، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت مرحلة جديدة من الانتخابات الرئاسية 2024، وهي مرحلة الصمت الانتخابي، التي تكون قبل بدء التصويت بالأصوات في صناديق الاقتراع بـ48 ساعة، إذ سيكون التصويت بداية من الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء.

وبدأ الصمت الانتخابي عند الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، بمدة 48 ساعة، قبل بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في أيام الأحد والاثنين وتنتهي في التاسعة مساء يوم الثلاثاء.