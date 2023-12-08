بدأ منتصف الليل ويستمر 48 ساعة.. ماذا يعني مصطلح الصمت الانتخابي؟

بدأت مرحلة جديدة من الانتخابات الرئاسية 2024، وهي مرحلة الصمت الانتخابي، التي تكون قبل بدء التصويت بالأصوات في صناديق الاقتراع بـ48 ساعة، إذ سيكون التصوين بداية من الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء.

الصمت الانتخابي بدء عند الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، وتوقفت حملات المرشحين الرئاسيين الانتخابية، تمهيدا لمرحلة تصويت الناخين، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، ما هو الصمت الانتخابي؟

معنى الصمت الانتخابي

ووفقا للقانون، فالصمت الانتخابي هو توقف الحملات الترويجية والدعائية لمرشحي الانتخابات، وكذلك منع اللقاءات الصحفية أو التليفزيوينة للمرشحين، سواء كانت هذه اللقاءات قديمة أو حديثة، وكذلك منع نشر التقارير أو استطلاعات الرأي أو الإحصاءات عن أي من المرشحين، فضلا عن تحييد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية، إذ يمثل الصمت الانتخابي التوقف عن أي عمل يندرج تحت الترويج للمرشح بهدف كسب تأييد الناخبين.

الانتخابات الرئاسية 2024

الصمت الانتخابي فترة يحددها القانون قبل الانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية، وذلك بهدف إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية، دون أي مؤثرات عليهم، حتى تكون هناك موازنة بين كل المرشحين المتنافسين، ويستطيع الناخب الاختيار بينهم في مناخ هادئ.