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بدأ منتصف الليل ويستمر 48 ساعة.. ماذا يعني مصطلح الصمت الانتخابي؟

كتب:

محمد أباظة
10:32 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
التصويت في الانتخابات.. تعبيرية

التصويت في الانتخابات.. تعبيرية

بدأت مرحلة جديدة من الانتخابات الرئاسية 2024، وهي مرحلة الصمت الانتخابي، التي تكون قبل بدء التصويت بالأصوات في صناديق الاقتراع بـ48 ساعة، إذ سيكون التصوين بداية من الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء.

الصمت الانتخابي بدء عند الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، وتوقفت حملات المرشحين الرئاسيين الانتخابية، تمهيدا لمرحلة تصويت الناخين، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، ما هو الصمت الانتخابي؟

معنى الصمت الانتخابي

ووفقا للقانون، فالصمت الانتخابي هو توقف الحملات الترويجية والدعائية لمرشحي الانتخابات، وكذلك منع اللقاءات الصحفية أو التليفزيوينة للمرشحين، سواء كانت هذه اللقاءات قديمة أو حديثة، وكذلك منع نشر التقارير أو استطلاعات الرأي أو الإحصاءات عن أي من المرشحين، فضلا عن تحييد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية، إذ يمثل الصمت الانتخابي التوقف عن أي عمل يندرج تحت الترويج للمرشح بهدف كسب تأييد الناخبين.

الانتخابات الرئاسية 2024 

الصمت الانتخابي فترة يحددها القانون قبل الانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية، وذلك بهدف إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية، دون أي مؤثرات عليهم، حتى تكون هناك موازنة بين كل المرشحين المتنافسين، ويستطيع الناخب الاختيار بينهم في مناخ هادئ.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.