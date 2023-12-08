انخفاض سعر الذهب عالميا للمرة الأولى منذ شهر

اتجهت أسعار الذهب لتسجيل أول انخفاض أسبوعي لها منذ 4 أسابيع عقب صعود الدولار مباشرة، حيث حدث ارتفاع بشكل طفيف خلال بداية التعاملات، اليوم الجمعة، بعدما ترقبت الأسواق البيانات الخاصة بالوظائف الأمريكية الرئيسية من أجل قياس احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» لأسعار الفائدة منذ أوائل شهر مارس الماضي.

صعد الذهب لأعلي مستوى له مسجلا 2135 دولار للأوقية

وأوضح موقع «investing» للبورصات العالمية، صعد الذهب لأعلى مستوى له على الإطلاق ليسجل 2135.40 دولارا للأوقية، الاثنين الماضي، ذلك بفعل الرهانات التي ارتفعت بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، قبل أن يهبط لأكثر من 100 دولار لوجود حالة من عدم اليقين بشأن وقت الخفض.

أما عن مؤشر الدولار، فأصبح في طريقه لوقف السلسلة من الخسائر التي استمرت لمدة 3 أسابيع، ما جعل الذهب قد سعر بالعملة الأمريكية بشكل أكثر كلفة عن حاملي العملات الأخرى.

من جانبه،، قال كيلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا، إن الذهب لا يزال مدعومًا بشكل جيدًا فوق مستوى الـ2006 دولارًا للأوقية الواحدة، يبنما في حال جائت بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع قد تعرض مستوى الدعم هذا للخطر.

أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى أن سوق العمل الأمريكي فقد زخمه التدريجي بعدما أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح الطلب في الاقتصاد، في حين أوضحت بيانات وزارة العمل الأمريكية، عن زيادة في عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر الجاري بمقدار ألف طلب فقط لـ220 ألف طلب، حيث قارن ذلك توقعات ارتفاع عدد الطلبات لـ222 ألف خلال نفس الفترة.

قررت الولايات المتحدة الأمريكية إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية، وسيظهر التقرير أن أصحاب العمل أضافوا 180 ألف وظيفة الشهر الماضي وفقًا للتوقعات، كما أظهرت أداة متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنج السعودية أن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 59% لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، لكن استطلاع أجرته رويترز أظهر أن أسعار الفائدة دون تغيير حتى يوليو على الأقل

الذهب عند التسوية أمس

استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية، أمس الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الجمعة، من أجل اختبار توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة القادم