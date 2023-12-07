أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس.. اعرف عيار 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن أسعار الذهب اليوم الخميس في منتصف التعاملات واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2780 جنيهًا مقارنة بذات الأسعار التي كان عليها في بداية التعاملات اليوم.

وأظهرت حركة التداول ثبات أسعار الذهب اليوم منذ بداية التعاملات وحتى نهاية التعاملات بقيمة 2780 جنيهًا على غير العادة بعد أن هبط مؤشر الذهب على مدار يومين قرابة 100 جنيه قبل 48 ساعة.

أسعار الذهب اليوم

تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الخميس7-12-2023 حيث سجل الجرام 2780 جنيها بمحلات الصاغة، ويضاف إلى تلك الأسعار قيمة المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب بالنسبة لجرام الذهب عيار 24 نحو 3177 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات اليوم الخميس 7-12-2023 نحو 2383 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب بالنسبة لجرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 1853 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1583 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و240 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأونصة في الأسواق العالمية 2029 دولارا.