أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-12-2023.. اعرفها

أعلنت بوابة أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-12-2023 في بداية التعاملات، عن سعر جرام الذهب عيار 21، إذ بلغ نحو 2785 جنيهًا مقارنة بذات الأسعار التي كان عليها في بداية التعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الجمعة 8-12-2023، حيث سجل الجرام 2785 جنيها بمحلات الصاغة، ويضاف إلى تلك الأسعار قيمة المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عيار 24

- سجلت أسعار الذهب بالنسبة لجرام الذهب عيار 24 نحو 3183 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 8-12-2023 نحو 2387 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- وبلغت أسعار الذهب بالنسبة لجرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 1857 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1591 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و280 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأونصة في الأسواق العالمية 2029 دولارا.