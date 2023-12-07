تراجع محلي وعالمي.. انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجعت أسعار الجنيه الذهب في الصاغة بقيمة 360 جنيها، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير في السوق المحلي رغم الارتفاع الكبير الذي حدث خلال الأسبوع الماضي في السوق العالمي.

وخلال الأسبوع الماضي تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير، فخلال 7 أيام تراجعت قيمة الجرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بنحو 40 جنيها، حيث كان يسجل 2820 جنيها للجرام، بينما يسجل اليوم 2775 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم 2,379 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 24 الذي يستخدم في صناعة السبائك 3,171 جنيه.

360 تراجعا في أسعار الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب بشكل كبير جدا خلال الأسبوع حيث انخفض بقيمة 360 جنيها، حيث سجل اليوم 22 الف و200 جنيه، بينما كان يسجل 22 ألف و 560 جنيه منذ أسبوع.

وعلى الجانب العالمي، تغيرت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، انخفضت بشكل كبير على مدار 7 أيام، حيث سجلت سعر الأوقية الخميس الماضي 2046 دولارا، بينما انخفضت اليوم لتسجل 2034 دولارا للأوقية.

تقلبات أسعار الذهب العالمية

وخلال تعاملات الأيام الماضية، ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل حاد لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها عند 2148 دولارا للأونصة مرتفعة بنسبة 3.7% حيث ارتفع السعر بأكثر من 70 دولارا خلال أقل من نصف ساعة، ثم عادت الأسعار مباشرة إلى الهبوط بشكل تدريجي ليفقد جميع المكاسب التي سجلها ويتداول حاليا عند انخفاض بنسبة 1.2% عند مستويات 2034 دولارا للأونصة.

وقال حسان العجمي الخبير في مجال وأبحاث الذهب لـ«الوطن» إنّ هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في اتجاه وتحركات أسعار الذهب بهذا الشكل كبير، إذ إنّ سعر الدولار الأمريكي يؤثر بشكل كبير على السعر العالمي، وكذلك أسعار الفائدة واتجاهات الفيدرالي الأمريكي لخفضها أو رفعها أو تثبيتها، ما يوثر على حركة الاتجاه وجاذبية الذهب للمستثمرين، كما أنّ هناك بعض البيانات الأخرى التي تؤثر على السعر ومنها بيانات مديري المشتريات، والبيانات الخاصة بطلب إعانة البطالة الأمريكي، وبيانات حجم التضخم.