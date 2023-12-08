أماكن لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالإسكندرية

ساعات قليلة تفصلنا على بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية مصر 2024 التي يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعد رئيس جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات قادمة والمرشحين هم «عبد الفتاح السيسى، عبد السند يمامة، حازم عمر، فريد زهران» وتجرى الانتخابات الرئاسية في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم 12/11/10 لعام 2023 وقد تحددت لجان المغتربين على مستوى الإسكندرية وعددها 36 لجنة.

لجان المغتربين

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أماكن التصويت للمواطنين المغتربين داخل محافظة الإسكندرية، ليتم السماح للعاملين والقادمين من محافظات أخرى بالإدلاء بأصواتهم للحفاظ على حقوقهم الدستورية في المشاركة في اختيار اسم الرئيس القادم لمصر، وللتسهيل على المواطنين لعدم السفر إلى محافظاتهم الأصلية للمشاركة في الانتخابات.

أماكن لجان المغتربين

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 36 لجنة للمغتربين بشرق ووسط وغرب الإسكندرية موزعين على المقار الانتخابية بمراكز الاقتراع المنتشرة في عروس البحر الأبيض المتوسط؛ لإعطاء الفرصة لجميع المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وأماكن اللجان هي:.