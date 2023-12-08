رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الاستقرار يدعم استكمال مشروعات التنمية

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنَّ مصر صارت قبلة العالم كمنطقة راشدة ملتزمة بالقانون الدولي والإنساني وصاحبة قيم وتتمتع بالاستقرار، ما يزيد من ثقلها الدولي وينعكس على الوضع الاقتصادي بالإيجاب في طريق دعم مشروعاتها التنموية.

عبد العزيز: مصر بؤرة الاستقرار في المنطقة

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المنطقة العربية تنظر إلى مصر في ظل الأوضاع الحالية، على أنها بؤرة الاستقرار وما يؤكد على وجهة النظر هذه، إجراء انتخابات رئاسية شديدة التعقيد من حيث توقيتها غير العادي، وسيرها وفقاً للإطار القانوني والجدول الزمني المعلن لها، والالتزام بالحيادة في وسائل الإعلام.

مشهد الانتخابات الرئاسية يعبر عن استقرار مصر

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة: «الانتخابات الرئاسية الحالية، مشهد سياسي تم رسمه بحرفية ويعبر عن الدولة المصرية وشكل الجمهورية الجديدة»، متوقعاً في المستقبل القريب أن تكون مصر قبلة الاستثمارات والصناعة والتطوير بالمنطقة، فمصر حريصة ودؤوبة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ولا تتوقف عن استكمال خططها للتنمية.