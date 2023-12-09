إنشاء وحدات بيطرية بـ5 مراكز في الشرقية ضمن المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

أعلن الدكتور إبراهيم متولي، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، اختيار 47 قرية محلية أم ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المرحلة الثانية؛ لتنفيذ مجمعات زراعية بنحو 5 مراكز في نطاق المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري، لـ«الوطن»، الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة في المرحلة الأولى بمركز الحسينية، وجرى الاختيار لـ5 مراكز وهي «بلبيس، وأبو حماد، وديرب نجم، وأولاد صقر، وفاقوس»، مشيرا إلى أنّه جارٍ اختيار قطع الأراضي التي ستُقام عليها المشروعات وخدمات المجمعات الزراعية بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للجيش الثاني.

وحدات بيطرية في المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

أشار وكيل الطب البيطري بالشرقية، إلى أنّ القرى التي اختيرت ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة تقع في 5 مراكز بالمحافظة في نطاق 8 إدارات بيطرية.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري، الانتهاء في المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» من تنفيذ 4 وحدات بيطرية حديثة داخل مجمعات زراعية في مركز الحسينية، إضافة إلى 4 وحدات بيطرية جددتها المبادرة.