استخراج شهادة المخالفات من البريد.. اعرف الأوراق المطلوبة

يحرص البريد المصري على توفير الكثير من الخدمات للمواطنين والتي يمكن الحصول عليها إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، ومن أبرز الخدمات التي يستطيع المواطنين الحصول عليها من مكاتب البريد خدمة استخراج شهادة المخالفات، إذ تتيح تلك الخدمة لملاك السيارت عملية استخراج شهادة المخالفات من البريد بسهولة.

هل يمكن استخراج شهادة المخالفات من البريد؟

يستطيع ملاك السيارت استخراج شهادة المخالفات من البريد، ويتولى البريد مهمة استلام الشهادات من إدارة المرور وتسليمها لأصحابها بمقر إقامتهم، كما يتيح الفرصة للمواطنين لسداد قيمة المخالفات المرورية في مكاتب البريد وإصدار شهادات براءة الذمة وقبول التظلمات.

خطوات استخراج شهادة المخالفات من البريد المصري

- يقوم المواطن الراغب في استخراج شهادة المخالفات من البريد المصري بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد له وفق محل إقامته وسكنه.

- وبعدها يقوم المواطن الراغب في استخراج شهادة المخالفات المرورية بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة منه للموظف المختص، وتتمثل في:«بطاقة الرقم القومي، رخصة السيارة، المستندات الأصلية الخاصة بالسيارة».

- وبعد تقديم المستندات المطلوبة مرفق معها طلب استخراج شهادة المخالفات المرورية، يقوم الموظف المختص بالكشف عن المخالفات التي تم تحريرها سابقا على السيارة المراد استخراج شهادة مخالفات لها.

- وبعد انتهاء الموظف المختص من التحري عن قيمة المخالفات المسجلة على السيارة، يقوم بتحديد قيمة المخالفات كاملة ليتم دفعها بالكامل، إذ يعد ذلك شرط أساسي للحصول على شهادة مخالفات مرورية.

- وفي حالةإذا كان لا يوجد أي مخالفات مسجلة على الراغب في استخراج شهادة المخالفات، يتم استخراج شهادة براءة الذمة فقط بعد دفع ثمنها، ليحصل عليها المواطن بشكل فوري.

- أما في حالة إذا وجد المواطن أن هناك مبالغ كبيرة مسجلة عليه بقيمة مخالفات مرورية لم تكن صحيحة، فيكون لديه الفرصة للتقديم على تظلم من خلال مكتب البريد، وفي حالة ثبوت عدم صحة تلك المخالفات، يتم تقليل قيمة المخالفات المسجلة عليه.

ما الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة المخالفات المرورية عبر مكتب البريد؟

- أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب للاطلاع عليها.

- رخصة السيارة الخاصة بالسيارة التي يرغب المواطن في استخراج شهادة المخالفات المرورية لها.

- المستندات الأصلية الخاصة بالسيارة محل طلب استخراج الشهادة.

خطوات تقديم طلب تظلم على المخالفات المرورية

وهناك عدة خطوات يتم إجراءها في حالة إذا رغب المواطن في تقديم تظلم على قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليه، وجاءت كالتالي:

- يقدم المواطن طلب تظلم على قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليه لدى الموظف المختص مكتب البريد.

- وبعدها يتم تشكيل لجنة مختصة بمركز المعلومات بالنيابة العامة للتأكد من صحة المخالفات المرورية المسجلة عليه من عدمها.

- وبعدها يتم إرسال رسالة نصية للمواطن عبر الهاتف المحمول الخاص به، والتي تفيد الموافقة أو الرفض على تخفيض رسوم المخالفات المرورية وفق الطلب الذي سبق وقدمه في مكتب البريد.

- بعد استلام الرسالة النصية يقوم بالتوجه إلى مكتب البريد مرة أخرى لإنهاء الإجراءت الخاصة بدفع قيمة المخالفات المقررة والحصول على شهادة براءة الذمة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

وتتيح الإدارة العامة للمرور للمواطنين فرصة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا ومن المنزل، دون أن يكون هناك حاجة للتوجه لوحدة المرور لمعرفة القيمة المسجلة لديهم، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن المخالفات المرورية بالدخول على بوابة مصر الرقمية بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة إليها من هنــــــــــا.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات المرورية بالضغط على «مركباتي».

- وتظهر أمام المستخدم الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمرور التي يمكن إجراءها عبر بوابة مصر الرقمية، ليتم اختيار «الاستعلام عن مخالفات المرور».

- إدخال البيانات الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها، لتظهر للمستخدم قيمة المخالفات.