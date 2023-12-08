«اتحاد الجمعيات» يعلن حالة الطوارئ لمتابعة حملات التوعية بالمشاركة في الانتخابات

أعلن الاتحاد العام للجمعيات بالتنسيق والتحالف الوطني للعمل الأهلي، مع بداية فترة الصمت الانتخابي، حالة الطوارئ بجميع الغرف المركزية التي تعمل على مدار الساعة، في حملة توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

ووضعت غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، خطة عمل للتواصل المستمر مع جميع الاتحادات الإقليمية في الـ27 محافظة، إضافة للاتحادات النوعية من الاتحادات النسائية والعمالية والنقابية واتحادات ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى التواصل معاهم لتقديم تسهيلات لذوي الإعاقة ومرافقيهم للوصول إلى اللجان الانتخابية بكل يسر.

انزل شارك.. مصر الأهم

أضاف الاتحاد في بيان، أن عدد كبير من شباب المتطوعين في حملة «انزل شارك.. مصر الأهم» بعمل مراكز خدمات لمساعدة الأهالي في القرى والمراكز والنجوع في الدخول على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات ومعرفة لجانهم في الانتخابات الرئاسية.

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن عمل اللجان المركزية مستمر بشكل أكثر كثافة لأن حملات التوعية لا تخترق الصمت الانتخابي، فهي تستهدف مشاركة المصريين في الانتخابات بشكل عام وليس دعما لحملة أي مرشح، بل تراهن وتعمل على نزول جموع المصريين إلى اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم.