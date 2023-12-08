سقوط أمطار على بعض المحافظات لمدة أسبوع.. اعرف التفاصيل

تشهد عدة محافظات الأسبوع المقبل سقوط أمطار متفرقة تبدأ من صباح الجمعة في بعض المناطق وتستمر لمدة أسبوع، وتتفاوت ما بين الخفيفة والمتوسطة الرعدية، ويصحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلنت غرف العمليات في مختلف المحافظات أنه من المتوقع أن تتعرض المحافظات لسقوط أمطار بالتتابع على مدار الأسبوع لذا كالتالي:

- يوم الجمعة، سقوط أمطار على السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري تمتد لتكون خفيفة على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر بنسبة 40% على فترات متقطعة.

- يوم السبت، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

- يوم الأحد، أمطار خفيفة على مناطق متقطعة في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

- يوم الاثنين، أمطار متوسطة وقد تكون رعدية بنسبة تصل ل50% على بعض المناطق: السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد، وخليج السويس، وسيناء، ومدن القناة، وسلاسل البحر الأحمر.

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة في جنوب الصعيد والصحراء الغربية وتمتد على بعض المناطق منها جنوب الوجه البحري.

- يوم الثلاثاء، أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية بنسبة حدوث تصل ل70% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وناشدت غرف العمليات المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة والتعامل بحذر بجانب الأعمدة الكهربائية ووجهت غرفة العمليات في المحافظات أنه جري عمل الاستعدادات اللازمة من أجل التعامل مع سقوط الأمطار من خلال:

- التواصل مع غرف العمليات الفرعية في كل المحافظات

- كسح وشفط اي تجمعات لمياه الأمطار في أسرع وقت من قبل تعامل المحافظات وشركات المياه

- صيانة الأعمدة الكهربائية من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.