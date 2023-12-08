القبض على المتهم بالتعدي على طالبة بسلاح أبيض في دمياط

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات باستقبالها «طالبة - مقيمة بدائرة المركز» مصابة بعدة جروح قطعية بالجسم.

وبسؤال والد المصابة أفاد بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة دراجة نارية خاصة به من في مدخل منزله، وحال مشاهدة ابنته له تعدى عليها بسلاح أبيض «مطواة» فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار.

وتمكنت القوات من تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.