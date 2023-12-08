القبض على المتهم بالتعدي على طالبة بسلاح أبيض في دمياط
كتب:
محمد بركات
03:05 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات باستقبالها «طالبة - مقيمة بدائرة المركز» مصابة بعدة جروح قطعية بالجسم.
وبسؤال والد المصابة أفاد بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة دراجة نارية خاصة به من في مدخل منزله، وحال مشاهدة ابنته له تعدى عليها بسلاح أبيض «مطواة» فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار.
وتمكنت القوات من تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.