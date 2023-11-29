جامعة جنوب الوادي تنعى طالبة توفيت بعد أسبوع من خطوبتها.. فرح تحوّل لمأتم

نعى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة وأسرة الجامعة، بمزيد من الحزن والأسى وفاة الطالبة ياسمين أحمد حسن، بالفرقة الثالثة بكلية التربية في قنا، قسم اللغة الإنجليزية التي توفيت إثر أزمة قلبية.

وفاة طالبة بعد أسبوع من خطبتها

وقالت جامعة جنوب الوادي، في بيان، «نسأل المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوفيت ياسمين أحمد، الطالبة بجامعة جنوب الوادي، بعد تعرضها لأزمة صحية فارقت على إثرها الحياة، وشيع المئات جثتها بمقابر عائلتها.

اتحاد طلاب جنوب الوادي ينعى وفاة طالبة

ونعى اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادي، وفاة الطالبة، لافتا إلى أن سيرتها كانت طيبة، وتتمتع بسمعة حسنة وطيبة وتحافظ على الصلاة، فيما تمت خطبتها منذ أيام، قبل أن يتحول الفرح إلى حزن.

وخيم الحزن على طلاب جامعة جنوب الوادي، بعد وفاة طالبة في الفرقة الثالثة إثر تعرضها لأزمة صحية بعد أسبوع من الخطوبة.