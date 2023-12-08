تقديم الفحص الشامل لجميع الفيتامينات بمستشفى بلطيم التخصصي بكفر الشيخ

أعلن مستشفى بلطيم التخصصي بكفر الشيخ، تقديم الفحص الشامل لجميع الفيتامينات والمعادن المرتبطة بأنيميا نقص الحديد ونقص فيتامين D3 وسوء التغذية وفقدان الشهية، بدون سحب عينة دم للأطفال بشكل مجاني.

استقبال الأطفال من عُمر سنتين فأكثر

وذكر بيان صادر عن المستشفى، أنّه يتم استقبال الأطفال من عُمر سنتين فأكثر، من يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر 2023، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم، بإشراف الدكتور أحمد حواس، مدير المستشفى، ومع وجود فريق التغذية العلاجية الدكتور السيد بكري، والدكتورة أميرة طارق.

ومن المقرر أنّ يتم تنظيم ندوة عن أهمية الفيتامينات والمعادن في الجسم، وكيفية الحصول عليها من الأغذية الصحية، وتأثير نقصها على الصحة العامة، وشرح وتوزيع الإرشادات الصحية على الحضور.

ما هو فحص الفيتامينات الشامل؟

وقال الدكتور محمد حجازي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«الوطن»، إنّ فحص الفيتامينات الشامل هو فحص يقيس مستويات الفيتامينات في الدم لاسيما عند الأطفال، من أجل الكشف عن الإصابة بنقص أو زيادة في أحد الفيتامينات عن الحد الطبيعي، حيث يُمكن أنّ يؤدي نقص أو زيادة مستويات الفيتامينات عن الحد الطبيعي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، والحالات الطبية الخطيرة، كما يُساعد هذا الفحص في تحديد اختلالات النظام الغذائي المتبع، بهدف تعديل النظام الغذائي، وتحديد الحاجة لتناول المكملات الغذائية أو التوقف عن تناولها.