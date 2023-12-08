ضبط عامل ونجله بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل، ونجله - مقيمان بمحافظة المنيا) بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما بمحل إقامتهما، وعثر بحوزتهما على هاتفي محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.