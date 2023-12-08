وزير الداخلية يوجه بتقديم العون والمساعدة للناخبين خلال أيام التصويت

عقد محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع مساعدي الوزير، والتقى مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية «فيديو كونفرانس» لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن النجاحات المتتالية التي تحققها أجهزة الوزارة تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، في ظل تحديات وتوترات تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكل دول العالم.

واستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024، التي ترتكز على ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وتابع الوزير عبر تقنية «فيديو كونفرانس» استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية، وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشري والإمكانات اللوجسيتية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكل الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

كما وجه بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم، مشدداً على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية.

وأكد أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت المهمة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما.

شدد الوزير على متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.

وكلف القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأي أحداث والتواجد الميداني الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية لتوعية القوات والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محمود توفيق وزير الداخلية، أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب بذل الجهد والانضباط في الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات ويبذلون في سبيل ذلك جهوداً مضنية.