أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الأسمنت اليوم السبت 9-12-2023 في مصر، بواقع 17 جنيها، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2275 جنيها، ما يشير إلى حدوث انخفاض في أسعار الأسمنت خلال الساعات الأخيرة.

سعر طن الأسمنت اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت 9-12-2023 في المصانع والشركات وهي تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 115 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2120 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1940 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان 2000 جنيه للطن.

أسمنت المسلح 2000 جنيه للطن.

سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 2000 جنيها للطن.