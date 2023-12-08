«السياحة» تشهد توقيع بروتوكول لإقامة منتجع استشفائي في مصر

نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شهدت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين سلسلة منتجعات استشفائية عالمية وواحدة من كبريات شركات إدارة الفنادق، لإقامة منتجع استشفائي في مصر.

حضر مراسم التوقيع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفيرة أوليفيا تودران سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان لملف السياحة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وخلال مراسم التوقيع، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بنقل تحيات الوزير وتمنياته بنجاح المشروع والتوفيق للقائمين عليه، مثمنة اختيار مصر لهذا المشروع الهام الذي سيسلط الضوء على إمكانيات المقصد السياحي المصرى في مجال السياحة الاستشفائية بجانب المنتجات السياحية الغنية والفريدة التي تزخر بها مصر.

السياحة الاستشفائية

وأكدت نائب الوزير، على أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز السياحة الاستشفائية، وذلك في ظل الإمكانات المختلفة التي تمتلكها مصر، باعتبار السياحة الاستشفائية منتجاً سياحياً يستقطب شريحة مميزة من السائحين من كافة أنحاء العالم.

وأضافت أن مصر تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية مثل ينابيع المياه المعدنية والمياه الكبريتية والرمال الساخنة إلى جانب المناخ المناسب، لافتة إلى أن هذه الموارد تنتشر في العديد من الأماكن في جميع أنحاء مصر.

استراتيجية شاملة

كما أشارت غادة شلبي، إلى ما تقوم به الوزارة من دراسة لكافة إمكانيات السياحة الاستشفائية في مصر لتطوير هذا المنتج، بالإضافة إلى دراسة وضع استراتيجية شاملة توضح الإجراءات والإرشادات الواجب تنفيذها لتهيئة البيئة، لتصبح مصر ضمن مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأوضحت أن الإجراءات الحالية هي تمهيد لوضع خارطة طريق متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا النمط من خلال خطة متكاملة يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وبالاستعانة بواحدة من كبريات بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، لافتة إلى أن السائح الذي يأتي للحصول على هذا المنتج يقضي فترة إقامة طويلة ثم يعاود المجيئ لاستكمال الاستشفاء لذلك يعتبر سائح دائم.

كما أشارت إلى أنه تم عقد لقاءات مع سفراء الدول الرائدة في مجال السياحة الاستشفائية للاستفادة من تجارب دوله،م للبدء من حيث انتهى الآخرون لتعظيم هذا النمط السياحى.