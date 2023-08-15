جهود الدولة تضع مطروح على خريطة السياحة العالمية.. «تنمية وتطوير وتعمير»

لم تغفل الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالرئيس السيسي، الاهتمام بمحافظة مطروح ووضعها على خارطة طريق التنمية الشاملة، في المجالات الاستثمارية والسياحية والتعليمية والطبية.

اهتمام الدولة بإنشاء مدن جديدة في مطروح

اهتمام الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمطروح، ساهم في وضع المحافظة على الخارطة السياحية والتجارة العالمية، ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتوفير مزيد من فرص العمل، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة، وترصد السطور التالية، اهتمام الدولة بمطروح، كما يلي.

- إنشاء مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وهي من المشروعات القومية العملاقة على أرض مصر.

- من المستهدف تحويل مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح، إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية حول العالم، على غرار مدينة العلمين الجديدة، نظرًا لقربها من مطار العلمين، ما يساهم في جذب آلاف السياح من مختلف دول العالم.

- تمتد المدينة الجديدة من منطقة الضبعة في الكيلو 70 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 30 بمنطقة سيدي حنيش بطول 4 كيلومترات على الشريط الساحلي، وبعمق يصل إلى 4 كيلومترات.

- يتم استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفاري.

- من المقرر أن تستوعب المدينة 300 ألف نسمة من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنويًا من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية.