خبير سياحي: إدراج مدينة العلمين الجديدة على برنامج «السياحة العالمية»

أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أهمية مدينة العلمين الجديدة، وإقبال الزائرين عليها من جميع أنحاء العالم، حيث تعد أفضل من مدن كثيرة حول العالم.

إدراج مدينة العلمين على برنامج «السياحة العالمية»

أضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى إدراج مدينة العلمين على برنامج «السياحة العالمية»، نتيجة توافد السياحة الداخلية والخارجية إليها، والزائرين مع العرب والأجانب.

تنوع المنتج السياحي وجودته

وشدد كارم على جهود الدولة للمساعدة في تنوع المنتج السياحي، والاهتمام بالمناطق السياحية بمصر، والسياحة الأوربية.

لفت الخبير، إلى أن المدينة لها طابع خاص؛ لأنها من أنقى المياه بمصر، وتمثل جزر المالديف بها.