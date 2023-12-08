لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر تنعى نائب النواب الراحل خليفة رضوان 

نعت لجنة المصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، النائب الدكتور خليفة رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا بسوهاج، والذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وجاء في النعي: «تذكر لجنة المصالحات بالأزهر للفقيد الراحل جهوده وسعيه في عمل الخير، وحبه لـ الأزهر الشريف، وتعاونه الدائم مع اللجنة لإتمام العديد من المصالحات الكبرى بمحافظة سوهاج، وحرصه على المشاركة بنفسه ووقته وماله حتى في أوقات مرضه الشديد، ولم يبتغ في ذلك إلا رضا الله والإصلاح بين الناس».

وتقدمت اللجنة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة النائب الراحل خليفة رضوان وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.