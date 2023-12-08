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تجهيز 186 سيارة لمواجهة سقوط الأمطار خلال فترة الانتخابات في الإسكندرية

كتب:

كيرلس مجدى
06:40 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
نشر سيارات الصرف الصحي قبل الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

نشر سيارات الصرف الصحي قبل الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

تفقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مساء اليوم، تمركزات سيارات ومعدات الشركة للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي، كما تفقد سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين.

وقال نافع، في بيان اليوم على هامش جولته، إنه جرى رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال فترة العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

تسهيل انتقال الناخبين في الإسكندرية 

وأوضح أنه بناءا على تلك الاستعدادات جرى تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثها وتسهيل حركة انتقال الناخبين بسهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية.

تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات 

وشدد على المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق؛ لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

 

 

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